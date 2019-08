Polizei : Rindenschwarte fällt von LKW und beschädigt Auto

Reinsfeld Ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro ist laut Polizei zwischen Reinsfeld und Kell an einem Auto durch eine von einem Langholztransporter herabgefallene Rindenschwarte entstanden.

Der Fahrer des beschädigten Autos habe am Freitag, 16. August, gegen 16.40 Uhr, die B 407 von Reinsfeld kommend in Richtung Kell am See befahren. In Höhe der Felsenmühle sei die Rindenschwarte von dem entgegenkommenden LKW gefallen. Der Fahrer, der das Herabfallen möglicher nicht bemerkt habe, sei weitergefahren. Es soll sich um einen LKW mit dunkelgrünem Führerhaus und TR-Kennzeichen gehandelt haben.