Fühlt sich alleingelassen Haben Laster und Busse ihr Haus beschädigt? Anliegerin aus Konz-Könen ist verzweifelt

Seit etwa zwei Jahren wird in der Nähe der Saarburger Straße und des Pferdemarkts in Konz-Könen an dem wohl größten Wohnprojekt im Kreis Trier-Saarburg gearbeitet. Ein privater Investor will dort acht Gebäude mit 126 Wohnungen errichten. Ein Nebeneffekt: Der Lastwagenverkehr in dem Bereich hat zugenommen. Die schmale Straße bietet wenig Platz für die großen Fahrzeuge. Das führt zu gefährlichen Situationen in dem Bereich, die an die Zeit vor der Inbetriebnahme der Ortsumgehung für Konz-Könen erinnern. Angesichts der beengten Verhältnisse weichen die Fahrzeuge oft auf den Bürgersteig aus, was Fußgängerinnen und Fußgänger, darunter viele Kinder, in Gefahr bringe, beschreibt eine Anliegerin Ute Treinen die Situation. Um das zu belegen, legt sie dem TV ein Foto vor, das zeigt, wie ein Bus über den Bürgersteig nur weniger Zentimeter von ihrer Hauswand entfernt fährt. Leider kann dieses Foto nicht gedruckt oder im Internet veröffentlicht werden, weil die Auflösung zu gering ist.