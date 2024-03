Tipp für Genießer Beliebteste Pizzeria im Land: Restaurant in Saarburg ganz vorne mit dabei

Nun liegen die Ergebnisse vor und einige Restaurants können sich freuen. In Rheinland-Pfalz ging der erste Platz an das Da Vinci in Bad Kreuznach. Bereits auf dem dritten Platz findet sich dann das Pizzahaus Rustica in Saarburg. Dieses Restaurant mit einem Fokus auf italienische Küche findet man am Pferdemarkt 9. Es hat in Rheinland-Pfalz acht Prozent der Stimmen für sich geholt.