Der Zaubertag Die „Road Hunters“ aus Palzem-Kreuzweiler sind mehr als nur Biker

KREUZWEILER · Der Motorradclub Road Hunters aus Palzem-Kreuzweiler startet am 16. Dezember eine Spendenaktion für Kinder. Was treibt die Biker an? Und warum wollen sie nicht mit „Rockern“ verwechselt werden?

11.12.2023 , 15:10 Uhr

ROAD HUNTERS Einladung zum Miracle Day: Veronika Schatan, David Luxemburger, Sylvain Schlincker (Präsident und Gründer), Jean-Pierre Christoffel, Jörg Meyer und Philipp Costa (von links) setzen sich gegen Misshandlungen von Kindern jedweder Art ein. Foto: TV/Herbert Thormeyer06874/182260I

Von Herbert Thormeyer

Kinder sollen ohne Angst in der Welt leben. Das ist das Ziel, das mit dem Miracle Day, dem Zaubertag, am 16. Dezember von 10 bis 18 Uhr im Gemeindehaus Kreuzweiler stattfinden wird, erreicht werden soll. Veranstalter sind die Road Hunters, ein Club von Motorrad-Enthusiasten, die sich erst 2018 zusammengeschlossen haben.