Historie : Wie Robert Koch die Epidemie in Region Trier bekämpft hat

Sein Name geht zurück auf den Leiter der Vorgänger-Institution: Prof. Dr. Robert Koch. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts hatte Koch entdeckt, dass Infektionskrankheiten wie Tuberkulose und Cholera – damals weltweit mit die häufigsten Todesursachen – durch winzige Organismen, nämlich Bakterien, verursacht werden. Somit wurde er zum Mitbegründer der Mikrobiologie. Auch den Nobelpreis in Medizin erhielt er. Der Typhus führte den Wissenschaftler, der weltweit forschte, in die Region Trier. 1902 eröffnete er in der Stadt Trier eine Untersuchungsstation zur Typhus-Bekämpfung. In Waldweiler und Umgebung plante er einen Vorversuch. Dass Koch in die Region kam, war kein Zufall. Denn im Südwesten Deutschlands war Typhus damals überdurchschnittlich stark verbreitet. Der aus Kell am See stammende Heimatforscher Dittmar Lauer zitiert Koch mit den Worten: „In der Umgegend von Trier haust der Typhus schon seit vielen Jahren.“ Lauer hat im 2015er Jahrbuch des Landkreises Trier-Saarburg über Kochs Untersuchungen in der Region berichtet. Demnach kam die Nachricht von Kochs Plänen in den „stillen“ Hochwalddörfern einer kleinen Sensation gleich.