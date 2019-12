Wirtschaft : Intelligente Roboter beherrschen das Lager einer Firma in Saarburg

Saarburg Modeschmuck-Label Leslii setzt im Saarburger Gewerbegebiet Irscher Straße Maßstäbe in der Warenlogistik.

Es ist eine Geschichte, wie man sie eigentlich nur von amerikanischen Firmengründern kennt. „Wir haben 2005 bei uns im Keller angefangen“, sagt Thomas Kalle, geschäftsführender Gesellschafter der Leslii GmbH, die gerade im Saarburger Gewerbegebiet Irscher Straße, in der Industriestraße 28, ihren neuen Firmensitz bezogen hat. Das Besondere an diesem dunkelgrauen, würfelförmigen Bau: Roboter beherrschen das Warenlager.

Sie werden über einen Zentralrechner gesteuert und finden in dem in dem AutoStore genannten Lager- und Kommissionierungssystem jedes Halskettchen, Sonnenbrille, Armreif oder Regenschirm, rund 2000 Produkte, die dieses Unternehmen selbst entwirft und an 13 000 Händler plus Onlineshop liefert.