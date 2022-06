Veranstaltung : Römerfest in Tawern: Mit Gladiatoren und Feldherrn auf Zeitreise

Römerfest in Tawern: Mit Gladiatoren und Feldherrn auf Zeitreise

Tawern Beim Römerfest am Tempel­bezirk in Tawern konnten Besucher Geschichte hautnah erleben.

Um die alten Römer in ihrem Alltag einmal hautnah zu erleben, braucht man keine Zeitreise zu machen. Zumindest nicht, wenn man am Wochenende das Römerfest auf dem Tawerner Metzenberg besucht hat. Dort wurde Mitte der 1980er Jahre vom Rheinischen Landesmuseum eine römische Tempelanlage ausgegraben und teilweise aufwändig rekonstruiert.

Die perfekte Kulisse, um Geschichte für die Besucher lebendig werden zu lassen. Während sich auf einer Wiese unterhalb des Tempels vor den Augen des staunenden Publikums Gladiatoren packende Zweikämpfe liefern, gewährt Nero Claudius Germanicus einigen Besuchern einen Blick in sein Feldherrnzelt, wo er mit seiner Frau Aggripina residiert.

Im wirklichen Leben heißt Germanicus Andy Poppe und arbeitet als Abteilungsleiter bei einem Recyclingunternehmen. „Ich war schon immer geschichts­interessiert“, erzählt der gebürtige Berliner, der heute mit seiner Familie in der Nähe von Trier lebt. In seiner Freizeit besucht Poppe mit seiner „Familia Poppae“, zu der auch 30 Freunde gehören, Events in ganz Europa. „Wir wissen aus Ausgrabungen, dass die Römer eine hochentwickelte Kultur waren. Sie hatten alles, außer elektrischen Strom“, erklärt er seine Faszination für das Leben vor 2000 Jahren. Dabei lege er bei der Darstellung größten Wert auf Authentizität. „Wir machen hier kein Hollywood“, betont der Römerfan und weist darauf hin, dass alle präsentierten Gegenstände selbst hergestellte Replikate sind. Auch das römische Handwerk und die römische Küche dürfen nicht fehlen. Insgesamt vier Gruppen lassen das römische Leben zumindest für zwei Tage wiederaufleben.