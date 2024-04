Mehrere Straßen betroffen Wasserrohrbruch in der Hermeskeiler Innenstadt

Bei Baggerarbeiten in der Trierer Straße in Hermeskeil ist es am Freitagmorgen zu einem Wasserrohrbruch gekommen. In der Folge wurde in mehreren Straßen in der Innenstadt das Wasser abgestellt. Die Feuerwehr informierte die betroffenen Anwohner und Geschäfte per Lautsprecher-Durchsage.