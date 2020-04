Blaulicht : Unfall bei Wawern – Rollerfahrer mit Glück im Unglück

Foto: Wilfried Hoffmann

Wawern Ein 24-jähriger Rollerfahrer ist am Freitag bei Wawern verunglückt. Der Mann war gegen 16.50 Uhr von der Ortsausfahrt Wawern in Richtung B51 unterwegs. An der Einmündung zur Bundesstraße missachtete der Rollerfahrer einen von Tawern kommendes Auto.



Bei dem Zusammenstoß stürzte der Rollerfahrer und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Roller wurde total beschädigt, das Auto trug Schäden an der linken Frontseite davon.