Weihnachtsmärkte der Region : Knorrige Krippen, blutrotes Wasser und leuchtende Wesen in Saarburg, Hermeskeil und auf dem Roscheider Hof (Fotos)

Roscheid/SAARBURG/HERMESKEIL Der Trierische Volksfreund hat die Weihnachtsmärkte im Roscheider Hof, am Saarburger Wasserfall und im Stadtpark Hermeskeil besucht. Alle drei haben eine ganz besondere Ausstrahlung.

Nach dem heftigen Regen wollten die Veranstalter diesmal kein Risiko eingehen. „Wir haben den Weihnachtsmarkt in die Ausstellung integriert“, erklärt die neue Geschäftsführerin des Freilichtmuseums, Ursula Ninfa. Im hinteren Hof sind nur noch sechs Hütten zu finden, wo es Essen und Trinken gibt. Insgesamt sind es mehr als 40 Anbieter von Kunst und kreativen Dingen, die manchmal so richtig mit der Dauerausstellung verschmelzen.

Ob der Roscheider Weihnachtsmarkt in dieser Form im Freilichtmuseum beibehalten wird, ist noch offen. „Wir werden im Januar Resümee ziehen und dabei die Erfahrung der Ausstellung mit in unsere Entscheidung einbauen“, sagt Leiterin Ninfa. Ganz sicher ist jedoch, dass dieses Erlebnis am 14. und 15. Dezember jeweils ab 11 Uhr wiederholt wird.

Darauf ist die Sprecherin der Stadt, Sandra Gehlen, besonders stolz. Sie sorgte dafür, dass auch die Gebäude in neuem Licht erlebt werden können, vor allem das Amüseum. Der Wasserfall fällt mal in Blau oder in Blutrot in die Tiefe.