Museum : Roscheider Freilichtmuseum komplett geöffnet

Konz (red) Das Freilichtmuseum Roscheider Hof kann ab Montag, 11. Mai, wieder alle Bereiche öffnen. Nachdem das Freigelände schon seit drei Wochen für Besucher freigegeben war, werden nun die Ausstellungen im Hauptgebäude und die Museumshäuser wieder geöffnet.

Auch die Sonderausstellung „Wir geben den Menschen Ihre Geschichte(n) wieder“, in der Fotoporträts von Mitarbeitern der Firma Zettelmeyer aus dem Jahr 1946 gezeigt werden, ist damit wieder zugänglich.

Um die strengen Sicherheits- und Hygieneauflagen gewährleisten zu können, wurde ein Einbahnstraßenparcours durch das Hauptgebäude beschildert und jeder Besucher erhält an der Kasse eine nummerierte Wäscheklammer, so dass jederzeit feststellbar ist, wie viele Besucher sich gleichzeitig im Museum aufhalten.