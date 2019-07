Rotes Kreuz : Rotes Kreuz ruft zu Blutspenden in Tawern auf

Tawern Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ruft zum Blutspenden auf. Am 9. Juli findet im Bürgerhaus in Tawern von 17 bis 20.30 Uhr ein Blutspendetermin statt. Blutreserven sind besonders in der Urlaubszeit gefragt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken