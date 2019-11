Konzert : Ruby Village Zone im Kloster Karthaus

Foto: Jean M. Laffitau/jean m. laffitau

Trier (red) Drei Vorlieben sind bei Georg Ruby, Stephan Goldbach und Daniel „D-Flat“ Weber unüberhörbar: das Miteinander der drei Musiker in der Umsetzung ihres eigenen Materials, die Lust an freier, spontaner Improvisation und der Spaß an der Verarbeitung der alten Standards.

