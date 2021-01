Karneval : Närrischer Spaß des KV Ruck-Zuck im eigenen Wohnzimmer

Hermeskeil Der KV Ruck-Zuck Hermeskeil sendet eine Online-Kappensitzung über Youtube.

(red) Unter dem Motto “Ruck-Zuck mit Abstand am besten – Corona wollte uns nur testen” präsentiert der Verein am Samstag, 13. Februar, ab 20.11 Uhr den Hermeskeiler Karneval per Livestream auf Youtube. Wo vielerorts die üblichen Karnevalsveranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurden, sprach man sich in Hermeskeil schon sehr früh aus, einen Karneval zu bieten, der anders sein wird, eben digital.

Für den Vereinsvorstand war es wichtig, auch in dieser außergewöhnlichen Situation aktiv zu sein. Das interne Vereinsleben, was in den letzten Monaten sehr leiden musste, wird hierdurch weiter aufrechterhalten. Außerdem möchte der KV mit der Online Kappensitzung einen sehr großen Zuschauerkreis ansprechen. Einen Zuschauerkreis, der den Hermeskeiler Karneval bereits kennt oder nun kennenlernen wird. Hierbei hofft der Verein auf einen Zuwachs an Zuschauern, die dann die Ruck-Zuck-Akteure hoffentlich in der Session 2022 live in der Hochwaldhalle erleben möchten.