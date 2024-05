Hoher Schaden beim Ruderclub Kann die Saar-Ruder-Regatta wie geplant stattfinden?

„Sehen sie, bis hierher stand das Wasser vom Freitag bis in die Nacht zum Montag“, sagt die Vorsitzende des Ruderclubs Saarburg, Ingrid Ballmann, und zeigt auf die Stelle knapp unter den Bildern an der Wand des Besprechungsraumes im Clubheim. Fünf Trockengeräte brummen jetzt Tag und Nacht um die Feuchtigkeit aus den Wänden zu bekommen. Währenddessen sind Clubmitglieder eifrig dabei, alles, was noch irgendwie zu brauchen ist, vom Schlamm zu befreien.