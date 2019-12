Das Jahr 2019 in Konz, Saarburg und im Hochwald : Ein Wiederaufbau, eine sanierte Schule und krabbelnde Plagegeister

Konz/Saarburg/Hermeskeil Es wurde gebaut an Bahnhöfen, Rathäusern und neuen Wohngebieten. Raupen plagten die Gemeinden, in der Politik drehte sich alles um einen Sonntag im Mai: Der TV zeigt die wichtigsten Ereignisse 2019 in Bildercollagen auf vier Doppelseiten. Heute geht es los mit großen Projekten.

Es wurde geplant, gebaut, gewählt, gefeiert und gestritten: So manche Momente des Jahres 2019 werden im Gedächtnis bleiben. Zum Auftakt gab es im Raum Konz, Saarburg und Hochwald gleich ein Ereignis von historischer Bedeutung: Die Verbandsgemeinden (VG) Saarburg und Kell am See verschmolzen am 1. Januar 2019 zur neuen Verbandsgemeinde Saarburg-Kell.

Was sonst noch erinnerungswürdig war, fasst der Trierische Volksfreund in den nächsten Tagen auf Doppelseiten zusammen. Sortiert sind die Rückblicke nach den Themen Projekte, Politik und Wirtschaft, Feste und Feiern und Panorama. Je zwölf Bildern pro Rubrik zeigen, welche Menschen, Vorhaben und Ereignisse aus Sicht der Redaktion das ausklingende Jahr besonders geprägt haben.

PROJEKTE Los geht es heute mit wichtigen millionenschweren Bauvorhaben, die 2019 abgeschlossen oder auf den Weg gebracht wurden. Dank des umgebauten Bahnhofs in Wiltingen kommen Mütter mit Kinderwagen und Rollstuhfahrer seit Juni ohne Hindernisse zum Zug. In Hermeskeil eröffneten im Oktober die ersten Geschäfte im neuen Einkaufszentrum am Dörrenbach – darunter der von vielen ersehnte Drogeriemarkt. In Saarburg läuft seit kurzem ein wahres Mammutprojekt: der Wiederaufbau des 2018 vom Feuer zerstörten Verwaltungsgebäudes. Das Rathaus ist auch in Hermeskeil wieder Baustelle. Zwar ist der neue Aufzug längst in Betrieb, die meisten Räume sind saniert. Doch Umbau und Sanierung gehen nun im Dachgeschosses weiter.

Viel passiert ist 2019 in den Schulen. Beim größten Projekt des Landkreises, der 43 Millionen Euro teuren Sanierung des Konzer Schulzentrums, ging es zuletzt nicht nach Zeitplan voran. Ein Grund dafür waren giftige Fasern, die aufwendig entsorgt werden mussten. Im kommenden Jahr soll jedoch die Sporthalle wieder nutzbar sein. In Saarburg-Beurig rollen schon die Bagger an der Grundschule St. Marien, die neue Klassenräume erhält. In Zerf erwarten Lehrer, Eltern und Schüler den Start der Sanierung 2020. Noch offen ist, ob es in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres auch mit der etwa zwölf Millionen teuren Erweiterung der Realschule plus in Kell losgeht.

Großprojekte für neuen Wohnraum wie die Konzer Doktor Wohnbrücke, die Saarburg-Terrassen auf dem früherem Kasernengelände oder in Kell am See geplante Seniorenwohnungen nahmen 2019 Gestalt an. Neues Bauland wird nächstes Jahr ein zentrales Thema in vielen Orten sein. Allein in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell wollen an die 20 von 29 Gemeinden auf schnellem Wege neue Baugebiete erschließen.

POLITIK Die Lokalpolitik beschäftigte vor allem ein Ereignis: die Kommunalwahl am 26. Mai. Der Urnengang brachte neben souveränen Triumphen auch überraschende Wechsel mit sich. Zum Beispiel in Hermeskeil, wo Willi Auler (CDU) seinen Parteikollegen Mathias Queck als Stadtbürgermeister beerben wollte. Doch am Ende eines spannenden Wahlabends setzte sich die 28-jährige SPD-Kandidatin Lena Weber durch. Ein Negativtrend, das schwindende Interesse am politischen Ehrenamt, war rund um Konz, Saarburg und Hermeskeil nicht so stark zu spüren. Zwar gab es in sechs Gemeinden keine Bewerber für den Ortsbürgermeister-Posten. Doch letztlich fand man überall Kandidaten – im November auch in Heddert. Nach der Wahl kam schnell die Sommerpause. Danach konstituierten sich die neuen Räte, es begann eine Phase des Sich-Einspielens. Die ersten richtigen Bewährungsproben dürften im neuen Jahr anstehen.

FESTE In Sachen Feierlaune waren und bleiben Höhepunkte wie das Saarweinfest in Saarburg, das Heimat- und Weinfest in Konz und die VG-Tierschau in Kell gesetzt. In Hermeskeil wird 2020 neben dem Stadtfest das Jubiläum 50 Jahre Stadtrechte gefeiert. Mit Saar-Pedal und Ruwer-Radweg-Jubiläumsfest lokcten im Mai am selben Wochenende gleich zwei Großereignisse die Pedalfreunde auf die Radwege. Beim Fastnachtsprogramm gab es hier und da Veränderungen, die von Problemen und beginnenden Nachwuchssorgen zeugen. So reduzierten die Wiltinger ihre Veranstaltungen, die Saarburger Narren zogen statt abends erstmals am Nachmittag durch die Stadt – unter anderem wegen gestiegener Sicherheitsauflagen. Für 2020 steht schon fest: In Nittel fallen wegen fehlender Helfer Umzug und Sitzungen aus.

