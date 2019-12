Saarburg/Kell am See : Historisches zum Jahresbeginn – Zwei Verbandsgemeinden fusionieren

Der Bürgermeister der neuen Verbandsgemeinde Saarburg-Kell und seine Stellvertreter: Jürgen Dixius (CDU, Bildmitte) im Kreise seiner Beigeordneten Tim Kohley (CDU), Edith Rommelfanger (FWG), Siegfried Büdinger (CDU) und Martin Alten (CDU). Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Saarburg/Kell (cweb) Was lange geplant wurde, wird Wirklichkeit: Am 1. Januar 2019 verschmelzen die ehemaligen Verbandsgemeinden Kell am See und Saarburg zur neuen VG Saarburg-Kell mit rund 33 400 Einwohnern in 29 Gemeinden.

