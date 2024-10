Rücktritte im Gewerbeverband Droht eine Absage des Hermeskeiler Weihnachtsmarkts?

Hermeskeil · Unruhe beim Gewerbeverband in Hermeskeil: Der komplette Vorstand will nicht mehr weitermachen. Und das rund zwei Monate vor dem Weihnachtsmarkt. Droht dem Budenzauber jetzt die Absage? Wie die Stadt das verhindern will.

01.10.2024 , 06:37 Uhr

Feuershow zur Eröffnung des Hermeskeiler Weihnachtsmarkts: Im Vorjahr war der Lichterglanz am Neuen Markt gut besucht - bis ein Sturm Probleme bereitete. Diesmal stehen die Veranstalter vor einer ganz anderen Herausforderung. Foto: Herbert Thormeyer