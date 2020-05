Tourismus : Sternekoch kooperiert mit Nationalpark

Hermeskeil/Naurath/Wald Die Verbandsgemeinde Hermeskeil hat ihren ersten offiziell anerkannten Partnerbetrieb des Nationalparks Hunsrück-Hochwald: Rüssels Landhaus in Naurath/Wald.

Gäste, die den Nationalpark besuchen, wollen etwas Besonderes. Sie suchen nicht nur ein Naturerlebnis. Sie wollen einkehren, regionale Produkte genießen, mehr über die Kultur erfahren und sich bei ihren Übernachtungen bei gutem Service erholen. Davon gehen die Verantwortlichen des Nationalparks Hunsrück-Hochwald aus. Sie arbeiten deshalb mit ausgewählten Partnern in der Gastronomie und bei den Unterkünften zusammen. Das Spektrum reicht vom Vier-Sterne-Superior-Hotel wie der Seezeitlodge am Bostalsee bis hin zum Natur-Campingplatz wie dem in Birkenfeld. Rund 50 Partner hat der Nationalpark bereits. Ganz neu hinzugekommen ist Rüssels Landhaus in Naurath/Wald. Das mit vier Sternen ausgezeichnete Haus ist der erste Nationalpark-Partner in der Verbandsgemeinde Hermeskeil.