Möglicherweise Ende Juni : Rund 100 Mitfahrerparkplätze für Pendler „Am Luxemburger Damm“

Die Flutmulde im Vordergrund soll einen Hochwasserstau an der Straße „Am Luxemburger Damm“ verhindern. Rechts die Arbeiten am Wasserdurchlass unter der Bootshafenzufahrt. Foto: Friedhelm Knopp

Konz Wenn die Corona-Krise es zulässt, soll das Gelände „Am Luxemburger Damm“ Ende Juni fertiggestellt sein.

Was dort entsteht, erklärt der stellvertretende Leiter des LBM Trier, Hans-Michael Bartnick: „Der Parkplatz liegt im Überschwemmungsgebiet der Mosel und die Fläche dient im Ernstfall als Rückhalteraum (Retentionsraum). Wegen des Untergrunds musste der Parkplatz aber etwas erhöht auf einer Aufschüttung angelegt werden, was wiederum einen Eingriff in den Retentionsraum der Mosel bedeutete.“ Daher sei der LBM als Baulastträger verpflichtet, diese Auswirkung auf den Hochwasserfluss auszugleichen. Ein Retentionsgutachten habe ergeben, dass der Hochwasserabfluss im Bereich des Luxemburger Dammes unterbrochen sei, was eine Ausgleichsmaßnahme in Form einer „Flutmulde“ als Abflussrinne erfordere. Dazu werde nun ein Durchlass in der Zufahrtsstraße zum Bootshafen eingebaut.