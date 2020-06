Freizeit : Konzer Hallenbad öffnet am 6. Juli

Konz Das Saar-Mosel-Bad ist eines der ersten Hallenbäder in der Region, das nach dem Corona-Lockdown seinen Betrieb wieder aufnimmt. Los geht es in den Sommerferien.

Den Beschluss für die Öffnung der Freizeitanlage hat der Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Konz am Donnerstagabend gefasst. Die Badezeit ist demnach auf zwei Stunden beschränkt. Hygiene- und Abstandsregeln sind – wie in den schon geöffneten Freibädern auch – einzuhalten. Allerdings muss die Leitung der Verbandsgemeindewerke noch ein Konzept erstellen, wie die Vorgaben konkret umzusetzen sind.

An Wochentagen läuft der Schwimmbetrieb voraussichtlich von 9 bis 18.30 Uhr. Am Wochenende und an Feiertagen - so der Plan der Verbandsgemeindewerke, die das Bad betreiben - ist das Bad von 10 bis 12 Uhr für Vereine geöffnet und von 12 bis 17.30 Uhr für die Allgemeinheit.