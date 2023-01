Sporthalle : Saar-Mosel-Halle bleibt noch mindestens zwei Monate zum Teil gesperrt

Die Saar-Mosel-Halle am Schulzentrum in Konz ist gerade frisch saniert worden. Nun gibt es einen Wasserschaden, und ein Drittel der Halle ist wieder gesperrt. Foto: Dieter Soltau

Konz Die Konzer Vereine und Schulen müssen wohl noch bis Ende März auf die Sportflächen in der Saar-Mosel-Halle verzichten. Warum es so lange dauert, den Wasserschaden an der frisch sanierten Halle zu beheben.

Ein Drittel der großen Sporthalle in der Saar-Mosel-Halle in Konz ist seit mehreren Monaten gesperrt. Obwohl die Halle erst 2020 nach einer 7,7 Millionen Euro teuren Sanierung freigegeben wurden, fällt schon wieder ein Teil der Sportfläche weg. Der Grund: Ein Regenfallrohr, das schon vor der Sanierung angebracht war, war defekt. So hat es einen Wasserschaden verursacht, von dem Teile des Hallenbodens betroffen sind (der TV berichtete). Auf Nachfrage des TV erklärt die Kreisverwaltung nun, dass die Halle frühestens in zwei Monaten freigegeben werden könnte.

Martina Bosch, Pressesprecherin des Kreises Trier-Saarburg, sagt: „Ein Auftrag zur Reparatur des Regenfallrohres ist vergeben worden. Diese Arbeiten finden in Kürze statt.“ Auch der Sportbodenbauer sei tätig geworden. Dieser habe einen Teil des Bodens geöffnet und sich so ein erstes Bild von dem Wasserschaden machen können. „Momentan ist es – wie überall – schwierig, die Handwerksunternehmen für die Arbeiten zu gewinnen – vor allem, wenn es sich um so spezialisierte Firmen wie einen Sportbodenbauer handelt“, betont Bosch. Bei dem Unternehmen, das zurzeit in der Halle mit den Arbeiten begonnen habe, sei dies nur möglich gewesen, weil sich andere Projekte verschoben hätten. So habe es den Fall in Konz dazwischenschieben können. „Allerdings steht der gesamte Umfang des Schadens noch nicht fest“, erläutert Bosch weiter. „Dieser wird sich erst herausstellen, wenn die Arbeiten komplett laufen können.“

Saar-Mosel-Halle Konz: Mehr als 1000 Schüler können die Halle nicht voll nutzen

Und das wirkt sich auf die Teilsperrung der Halle genauso aus wie auf eine etwaige Kostenschätzung: „Da das gesamte Ausmaß des Schadens bislang noch nicht feststeht, können auch noch keine Kosten genannt werden“, sagt Bosch. „Bezüglich der Zeitschiene gehen wir derzeit von Ende März für den Abschluss der Arbeiten aus.“ Auch dies sei aber letztlich vom Umfang des Schadens und dem Arbeitsaufwand abhängig.

Für die weit mehr als 1000 Schüler und Lehrer sowie für die TG Konz bedeutet das, dass sie weiter Einschränkungen in Kauf nehmen müssen. Hauptsächlich betroffen ist der Sportunterricht an den Schulen. Weil derzeit nicht nur die Saar-Mosel-Halle teilweise gesperrt ist, sondern auch die Mehrzweckhalle des Gymnasiums saniert wird, fällt ein großer Teil der Indoor-Sportflächen weg.

Das sei gerade, wenn es draußen richtig kalt werde, ein Problem, hatten Vertreter des Gymnasiums und der Realschule plus/Fachoberschule schon Anfang Dezember im TV betont. Dabei hätten die Schüler wegen des ausgefallenen Sportunterrichts in den Corona-Lockdowns ohnehin einen Nachholbedarf bei der körperlichen Entwicklung.