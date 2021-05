Tourismus : Neue Broschüre zu Saar und Obermosel

Konz/Saarburg Sowohl für Einheimische als auch für Touristen gibt es viele Tipps und Infos rund um die Region.

Die Saar-Obermosel-Touristik hat auch in diesem Jahr ihre Gästezeitung auf den Weg gebracht, die auf insgesamt 48 Seiten prall gefüllt ist mit touristischen Besonderheiten der Saar-Obermosel-Region und den umliegenden Nachbarn. Neben Reportagen und Ausflugstipps enthält die Broschüre viele Informationen rund um die Themen Wein und Genuss, Kultur, Wandern und Radfahren sowie Angebote für Kinder. Auch Geheimtipps werden verraten, zum Beispiel, wo sich die schönsten Aussichtspunkte befinden und wo abseits der touristischen Pfade verborgene Plätze entdeckt werden können. Die kostenlose Broschüre ist in den Tourist-Informationen in Saarburg und Konz erhältlich sowie online unter

www.saar-obermosel.de