Freizeit : Saar-Pedal lockt am 19. Mai auf autofreie Straßen

Saarburg/Konz Die Strecken entlang der Saar zwischen Konz und Merzig sind am Sonntag, 19. Mai, für den Autoverkehr gesperrt. Dann steigt die 26. Auflage des Raderlebnistags Saar-Pedal. Das Programm haben die Veranstalter am Mittwoch in Saarburg vorgestellt.

In zwölf Aktionszonen am Saarufer werden Winzer, Gastronomen und Vereine für Unterhaltung sorgen und unter anderem Speisen und Getränke aus der Region anbieten. Die Besucher erwarten Livemusik, Tänze, Radturniere und jede Menge Spielaktionen. An der Staustufe in Serrig werden Gäste durch das Wasserkraftwerk geführt.

Zwischen Trier und Saarbrücken fahren an dem Tag Sonderzüge, in denen die Mitnahme von Fahrrädern kostenlos ist. Der offizielle Startschuss für die Radfahrer, Wanderer und Inline-Skater fällt um 10 Uhr zeitgleich im Maierspark in Konz und im neu gestalteten Merziger Stadtpark. Veranstalter sind die Verbandsgemeinden Konz und Saarburg-Kell, die Gemeinde Mettlach und die Stadt Merzig.