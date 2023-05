Raderlebnistag am 21. Mai Saar-Pedal 2023: Das erwartet Radler zwischen Konz und Merzig

Saarburg/Konz/Merzig · Am Sonntag ist es wieder so weit: Die Straße gehört bei Saar-Pedal den Radlern. Wieso Biertrinker heute froher mit der Veranstaltung sind als zu Beginn, was Wahlen mit ihren Anfängen zu tun haben und was diesmal anders ist als sonst, haben wir hier zusammengefasst.

20.05.2023, 15:29 Uhr

Schon 2022 waren viele Radler beim Saar-Pedal dabei. Dieses Jahr geht es am 21. Mai los. Foto: Hans Kraemer

1994, ein Jahr, nachdem Happy Mosel aus der Taufe gehoben wurde, erblickte Saar-Pedal das Licht der Welt. Dieser Raderlebnistag ermöglicht es auf einer Länge von 40 Kilometern das Saartal zwischen Konz und Merzig auf autofreien Straßen (insbesondere der B 51) zu erradeln, erwandern oder zu erskaten. Das erste Saar-Pedal haben das Umweltministerium des Saarlands und der Landkreis Trier-Saarburg veranstaltet.