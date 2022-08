Saar-Riesling-Sommer : Tausende probieren den Saar-Riesling

Fröhliche Weinprobe im Garten des Weinguts Dr. Wagner in Saarburg: Die Gäste genießen die Angebote des Saar-Riesling-Sommers . Foto: Dirk Tenbrock

Saarburg/Konz Tausende Weinfreunde haben sich beim Saar-Riesling-Sommer durch 15 Weingüter plus Gastwinzer probiert. Wie der 2021er geraten ist und was der Jahrgang 2022 verspricht.

(DT) Das Hochamt des Saarweines ist – nach zwei Jahren Corona-Pause – zurück, wobei es eher eine Prozession ist oder eine Wallfahrt. Seit Jahren pilgern am letzten Augustwochenende Tausende Jünger des Schiefer-Rieslings an die Saar, um den aktuellen Jahrgang und einiges mehr zu probieren.

Genug der Blasphemie. Der Saar-Riesling-Sommer ist eine stolze Leistungsschau einiger der renommiertesten Erzeuger zwischen Konz und Saarburg und ein Schaufenster in die Region. Hier treffen sich an zwei Tagen sowohl Profis aus der Weinbranche als auch interessierte Laien. Es ist eine stramme Aufgabe, sich durch alle 15 Stationen und Hunderte Weine zu verkosten, jeder Winzer hat nämlich auch noch diverse Gastwinzer aus Deutschland und Europa eingeladen. Pittoreske Gutshäuser wie Dr. Wagner in Saarburg und architektonische, neue Perlen wie Van Volxem bei Wiltingen und Cantzheim in Kanzem bieten vor den steil aufragenden Geis- und Altenbergen die spektakuläre Kulisse und schaffen Atmosphäre.

Der 2021er Jahrgang präsentiert sich überraschend gut. Drei junge Münchener Sommeliers sind gar begeistert: „Das hätten wir nicht erwartet, sehr filigran und schön mineralisch!“ Nach zwei Hitze-Rekordjahren hatte es mit spätem Frost, Hagel, Starkregen und feuchten, warmen Nächten im Sommer sowie massiven Pilz-Befällen von Peronospera (Falscher Mehltau) zunächst schlechte Voraussetzungen gegeben. Doch wer selektiv geerntet und zudem noch am bestmöglichen Lesetag geerntet hatte, wurde mit feinen, reifen Trauben belohnt. Manche Säurestruktur gestaltete sich schwierig, aber vor allem die feinherben Kabinettweine mit wenig Alkohol finden die allermeisten Verkoster sehr gut gelungen. „Weine wie früher, finessenreich und knackig“, sagt ein älterer Herr.

700 Tickets, so viele wie nie zuvor, waren bereits im Vorverkauf weggegangen, berichtet Leoni König vom (wie auch das Weingut Herrenberg-Loch in Schoden erstmals beim Saar-Riesling-Sommer vertretenen) Weingut Margarethenhof in Ayl. Sie hatte die Organisation der Veranstaltung übernommen und mit der Familie Weber auch gleich noch die Rieslingparty am Samstagabend und das große Eröffnungsdinner am Freitagabend ausgerichtet. Dort waren 120 Gäste von Spitzenköchen und den Weinen der teilnehmenden Winzer beeindruckt.

Über 1000 Besucher zählten Günther Jauch (Von Othegraven, Kanzem) und Roman Niewodniczanski (Van Volxem, Wiltingen) jeweils nur am Samstagnachmittag in ihren eigenen Weingütern, auch Anna Reimann (Cantzheim, Kanzem) mit ihren Gastwinzern Julian Ludes aus Thörnich und J.J. Prüm spricht von „Andrang, wie nie zuvor“.

Dass nirgendwo drangvolle Enge herrscht, führen die Winzer auf den sehr gut funktionierenden Shuttle-Service zurück. Etliche Kleinbusse hatten die Besucher von den Bahnhöfen und Parkplätzen abgeholt und dann im Minutentakt von einem Weingut zwischen Filzen, Oberemmel und Serrig zum andern chauffiert.

Als Grundlage zur Probe gab es an fast allen Stationen Food-Stände, vom Sandwich bis zum Wildgulasch sowie freies Mineralwasser und Brot. Zudem war die ganz große Hitze ausgeblieben: „Bestes Wein-Probier-Wetter“, strahlt Janina Schmitt vom Team Van Volxem.