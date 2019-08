Wein : Winzer schenken mehr als 300 edle Tropfen beim Saar-Riesling-Sommer aus

Am Kanzemer Altarm der Saar freuen sich Vater und Sohn – beide heißen Johann Peter Mertes – auf den Saar-Riesling-Sommer. Foto: Dirk Tenbrock

Saarburg/Konz Viele heimische, aber auch einige internationale Gewächse können die Besucher des Saar-Riesling-Sommers am Wochenende in Weingütern an der Saar probieren. Der TV erklärt, wie es zu den Gastbeiträgen kommt und wie es gelingt, dass alle Beteiligten Hand in Hand arbeiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Tenbrock

Spätsommer an der Saar – das bedeutet seit acht Jahren und mit wachsenden Besucherzahlen: Zeit für den Saar-Riesling-Sommer. Die große Weinverkostung hat mit 13 Stationen, 48 beteiligten Winzern und mehr als 300 verschiedenen Weinen an den zwei Verkostungstagen (Samstag, 24., und Sonntag, 25. August) viele Tropfen zu bieten, die an der Saar und international Rang und Namen haben. Als neue Station ist die kürzlich eröffnete Weinmanufaktur von Van Volxem bei Wiltingen hinzugekommen, die, wie im TV berichtet, neue Maßstäbe setzt und deshalb wohl ein besonderer Anziehungspunkt sein wird.

Der Saarwein boomt, es hagelt Preise und Auszeichnungen. Mehr als 4000 Besucher werden in diesem Jahr erwartet. Dabei sei Platz genug für alle, wie der Kanzemer Winzer Johann Peter Mertes betont. Man sei auf den Ansturm von Privat- und Fachpublikum aus ganz Deutschland, aber auch aus allen Nachbarländern und Skandinavien bestens vorbereitet. Sogar aus Asien und Nordamerika reisen Riesling-Fans an.

Überblick Diese Weingüter beteiligen sich Piedmont in Konz-Filzen, Gäste: Dr. Loosen, Bernkastel-Kues, und Vereinigte Hospitien, Trier Reverchon in Konz-Filzen, Gäste: Wwe. Dr. H. Thanisch, Erben Müller-Burggraef, Bernkastel-Kues, und Meyer-Näkel, Dernau Cantzheim in Kanzem, Gäste: Stephan Steinmetz, Wehr, und Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan, Deidesheim Von Othegraven in Kanzem, Gäste: Zehnthof Luckert, Sulzfeld, und Hammel, Kirchheim Johann Peter Mertes in Kanzem, Gäste: Domaines Vinsmoselle, Luxemburg, Quinta da Plansel, Portugal, und J. Hofstätter, Südtirol Von Hövel in Oberemmel, Gäste: Reichsgraf von Kesselstatt, Morscheid, Schmitges, Erden, Clüsserath-Weiler, Trittenheim, Drautz-Able, Heilbronn, Salwey Oberrotweil, und Joh. Jos. Prüm, Bernkastel-Wehlen. Bischöfliche Weingüter auf dem Scharzhof in Wiltingen, Gäste: Friedrich-Wilhelm-Gymnasium, Trier, Weinhof Herrenberg, Schoden, Weber Brüder, Wiltingen, und Michael Trossen, Kröv Van Volxem in Wiltingen, Gäste: Nik Weis – St. Urbans-Hof, Leiwen, Markus Molitor, Bernkastel-Wehlen, Atlan & Artisan, Spanien Dr. Fischer in Ockfen, Bocksteinhof, Gäste: Michael & Patrick Philipps, Ayl, Hubertus M. Apel, Nittel, und Rinke Weine, Mertesdorf Dr. Wagner in Saarburg, Gäste: Karthäuserhof, Eitelsbach, und Jean Stodden, Ahr Forstmeister Geltz-Zilliken in Saarburg, Gäste: Peter Lauer, Ayl, und Schloss Lieser, Mosel Würtzberg in Serrig, Gäste: Selbach-Oster, Zeltingen-Rachtig, und von Winning, Pfalz Schloss Saarstein in Serrig, Gäste: Maximin Grünhaus, Mertesdorf, und Stefan Müller, Krettnach