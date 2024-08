Von überall her Saar-Riesling-Sommer lockt internationale Weinfreunde und Kenner

Eine Anreise von knapp 800 Kilometern zum Saar-Riesling-Sommer? Nur um ein paar Weine zu probieren? Na klar, sagt Markus Gratzer. Der Student aus Kötschach-Mauthen im schönen Gail-Tal in Kärnten/Österreich ist mit seinen 24 Jahren ein typischer Vertreter der Millenial-Generation, die aktuell – und das war auch an diesem Wochenende zu beobachten – zu den am stärksten wachsenden Zielgruppen für hochwertige Weine zählt. Und zwar international.