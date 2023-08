Freitag bereits ausverkauft Saar-Riesling-Sommer: Diese Spitzenweingüter laden zur Verkostungsreise ein

Saarburg/Konz · 50 Weingüter präsentieren beim Saar-Riesling-Sommer am letzten Augustwochenende an 15 Stationen ihre Produkte. Auch Winzer aus anderen deutschen Weinbauregionen und dem Ausland sind dabei. Was Besucher erwartet.

22.08.2023, 17:13 Uhr

Stilvoll Wein im Freien genießen: Das Weingut Cantzheim macht mit beim Saar-RIesling-Sommer. Foto. Archiv/Dirk Tenbrock Foto: Dirk Tenbrock

Wie unterscheiden sich Spitzenrieslinge von der Saar geschmacklich von denen aus der Pfalz oder aus dem kleinen Anbaugebiet Saale-Unstrut? Wie schafft es, ein renommierter Winzer aus Südtirol ein Weingut in Ockfen zu betreiben? Solche und andere Fragen können Besucher beim Saar-Riesling-Sommer erforschen und erschmecken.