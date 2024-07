Wo ist es besonders schön? Auf ein Glas Wein: Zu Gast bei jungen Klassikern und heißen Geheimtipps an Saar und Obermosel

Dass die Winzer an Saar und Obermosel tollen Wein machen, gilt seit Jahrhunderten, hat sich aber in den vergangenen 15 bis 20 Jahren erst wieder richtig herumgesprochen. Die Entwicklung der Qualität und der damit verbundene Image-Gewinn sind immens und locken immer mehr Besucher in die Region. Aber auch die Einheimischen wissen, was gut ist, und gehen zur Entspannung gerne einmal um die Ecke, um ein gutes Glas Riesling, Elbling, Weißburgunder oder neuerdings – und der ist schwer im Kommen – auch mal einen Auxerrois zu trinken. Sekt geht sowieso immer.