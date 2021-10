Weinbau : Prominenter Wechsel in der Weinbranche an Saar und Ruwer: „Dafür ist Wolfgang genau der Richtige“

Max von Kunow (rechts) zeigt seinem zukünftiger Stellvertreter Wolfgang Mertes bei einem kurzen Besuch die hohe Qualität der Trauben in der Oberemmeler Hütte. Foto: Dirk Tenbrock

Konz-Oberemmel Der ehemalige Kesselstatt-Betriebsleiter, Wolfgang Mertes, heuert beim Weingut von Hövel an der Saar an. Was bedeutet das für den Saar-Wein?