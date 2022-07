Soziales : Alkoholverbot in Saarburg: Warum es so schnell nicht aufgehoben wird

Am Saarburger Saarufer treffen sich die jungen Leute gerne. Unter anderem dort gilt derzeit ein Alkoholverbot. Foto: DT/Dirk Tenbrock

Saarburg Im zweiten Jahr in Folge gilt in Saarburg ein Alkoholverbot an den Wochenenden. Eine Änderung ist fürs Erste nicht in Sicht. Warum nur ein kleiner Kreis junger Leute für das Verbot verantwortlich ist.