Polizei : Saarburg: Autofahrer stößt gegen Außenspiegel – Polizei sucht Zeugen

Saarburg Ein Autofahrer touchiert den Außenspiegel eines ihm entgegen kommenden Fahrzeugs. Er fährt weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Ein dunkler BMW-Kombi fährt am Donnerstag, 16. Mai, gegen 8.15 Uhr, auf der Graf-Siegfried-Straße in Saarburg in Richtung Fruchtmarkt. Als der Kombi an einem haltenden Lieferwagen vorbeifuhr, kollidiert er mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Autos, teilt die Polizei mit. Anschließend flüchtet der Unfallverursacher durch den Kreisverkehr Fruchtmarkt in Richtung Krutweiler.