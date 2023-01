Urteil : Hotelprojekt in Saarburg-Beurig – Warum die Stadt die Planung jetzt nachbessern muss

Das Projekt in Beurig ist schon recht weit fortgeschritten: Große Teile der Wohnbebauung und Tiefgarage stehen schon. Für das benachbarte Hotel ist erst die Baugrube ausgehoben. Foto: DT

Saarburg Obwohl die Bauarbeiten schon fortgeschritten sind, hat das Oberverwaltungsgericht Koblenz den Bebauungsplan für das Areal für ungültig erklärt. Was passiert jetzt?

Es ist schon jede Menge Beton verbaut auf dem Gelände des ehemaligen Toom-Markts in Beurig. Zur Schodener Straße hin sind bereits dreistöckige, auf der Tiefgarage fußende Wohngebäude aus dem Material zu erkennen. In Richtung Wiltinger Straße sind zweigeschossige Holzkonstruktionen mit Satteldach zu sehen. Daneben prangt eine große Baugrube. 62 Wohnungen, ein Hotel mit 64 Zimmern, Restaurant und Wellnessbereich sowie 15 Ferienappartments sind auf dem Gelände nahe der Saar geplant.

Das Urteil Gerade ruht die Baustelle, denn die verantwortliche Firma Matthias Ruppert aus Esch, die zugleich Investorin des Vorhabens ist, befindet sich im Betriebsurlaub. Zumindest juristische Laien könnten auch auf die Idee kommen, dass die Baupause mit dem in dieser Woche verkündeten Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Koblenz zu tun hat. Denn aufgrund einer Klage von Vertretern der Bürgerinitiative, die das Projekt kritisch begleiten, hat das Gericht immerhin den Bebauungsplan für das Areal für ungültig erklärt. Der Bebauungsplan ist Voraussetzung für eine Baugenehmigung. Doch scheint das Urteil so direkt keinen Einfluss auf die Bautätigkeit zu haben. Zumindest sieht das die Verwaltung der Stadt so, die den Bebauungsplan „Im Taubhaus“ aufgestellt hat.

Auswirkungen des Urteils Ein Pressesprecher der Stadt teilt mit, „dass das jetzt vorliegende Normenkontrollurteil keinerlei Auswirkungen auf die weitere Entwicklung und Realisierung des Bauprojektes haben wird, da die Baugenehmigung weiterhin rechtskräftig ist“. Der Sprecher begründet diese Einschätzung damit, dass das Gericht im Eilverfahren gegen die erste Teilbaugenehmigung schon bestätigt habe, dass die noch anhängigen Widersprüche der Nachbarn gegen die bereits erteilten Baugenehmigungen keinen Erfolg haben würden, selbst wenn der Bebauungsplan für unwirksam erklärt würde. Die erste Teilbaugenehmigung wurde für die Tiefgarage erteilt. Weitere Baugenehmigungen liegen mittlerweile für fünf Mehrfamilienhäuser und das Hotel mit Tiefgarage vor. Gegen letztere haben die Vertreter der Bürgerinitiative Widerspruch eingelegt, über den noch nicht entschieden ist.

Urteilsbegründung Das OVG führt im Wesentlichen zwei Gründe für sein aktuelles Urteil an. Zum einen überschreitet die im Bebauungsplan angegebene Grundflächenzahl (sie gibt den Anteil der bebaubaren Fläche des Grundstücks an) mit 0,45 das erlaubte Maß. Erlaubt sind nur 0,4. Das Überschreiten dieser Zahl werde im Bebauungsplan nicht stichhaltig begründet, heißt es. Zum andern wurde laut Gericht nicht ausreichend begründet, warum keine Lärmschutzwandwand, sondern lediglich passive Schallschutzmaßnahmen wie Schallschutzfenster zum Schutz vor Bahnlärm an der Wiltinger Straße vorgesehen sind.

Einschätzung der Stadt Der Sprecher der Stadt teilt mit: „Diese beiden Punkte wurden von den Klägern allerdings gar nicht gerügt, sondern sind im Zuge der Überprüfung des gesamten Bebauungsplans durch das Gericht aufgefallen.“ Beide Punkte könnten in einem ergänzenden Verfahren nachgebessert werden. Der Bebauungsplan könne dann rückwirkend wieder in Kraft gesetzt werden. Im Hinblick auf die von den Klägern beanstandeten Sachverhalte konstatiert der Sprecher: „Fest steht im Rahmen der Urteilsverkündung jetzt allerdings, dass die Bauhöhen, die Lärmbelastung durch das Hotel und die Verkehrsbelastung auf der Schodener Straße nicht zu beanstanden sind.“

Die Kläger Der Trierer Rechtsanwalt Paul Henseler, der die Kläger in dieser Sache vertritt, schätzt die Lage so ein, dass es für die Stadt nicht einfach sein wird, den Bebauungsplan zu heilen. Er verweist zudem darauf, dass er nun für seine Mandanten den Widerspruch zur Baugenehmigung für das Hotel begründen werde. Er glaubt, dass die Genehmigung dann nicht mehr haltbar sein werde.

Klaus Maaßen, Kläger und Sprecher der Bürgerinitiative, die sich aus Nachbarn des geplanten Hotelprojektes zusammensetzt, kündigt an: „Wir Anwohner werden uns weiterhin mit ganzer Kraft dafür einsetzen, dass die Stadt unsere Interessen größtmöglich berücksichtigt.“ Er fordert den Stadtbürgermeister und den Stadtrat auf, endlich das bereits mehrfach erwähnte Dialog-Angebot anzunehmen, um gemeinsame, tragbare Lösungen zu finden.