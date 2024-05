Nach Evakuierung Bewohner kehren in Seniorenheim zurück – Vollsperrung aufgehoben

Wie in anderen Gebäuden an der Saar drangen zunächst kleinere Mengen an Wasser in die Pflegeeinrichtung ein. Die Feuerwehr konnte das Gebäude zunächst mit Sandsäcken schützen, der Betrieb konnte vorerst weiterlaufen. Am späten Abend entschied sich Landrat Stefan Metzdorf aufgrund der weiterhin steigenden Pegel jedoch für eine Evakuierung.