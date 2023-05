Brückenarbeiten an der B 407 bei Saarburg Vorsicht Ampel auf B407! Brücke über die Leuk bei Saarburg wird saniert

Auf der B 407 bei Saarburg kann es zwischen der Anschlussstelle zur B 51 und Trassem ab heute, Mittwoch, zu Verkehrsbehinderungen kommen. Grund dafür ist die Sanierung Brücke, die den Leukbach quert. Laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Trier müssen an dem über 50 Jahre alten Bauwerk beidseitig die Bauwerkskappen sowie die Brückenabdichtung und der Fahrbahnbelag erneuert werden. Zudem werden an der Unterseite der Brücke, an den beiden Widerlagern und an den Brückenpfeilern, Schadstellen am Beton instandgesetzt.