Denkmal : Die Burg zeigt sich wieder ganz ohne

Saarburg Kein Gerüst mehr, dafür aufgehübscht: Saarburgs Wahrzeichen hat eine Verjüngungskur hinter sich. Nun soll es für Besucher noch interessanter werden.

Lange Zeit präsentierte sie sich in Teilen verhüllt. Nun zeigt sie sich wieder komplett frei und in ganzer Pracht: die Burgruine von Saarburg. Zuletzt war der Turm, der sogenannte Bergfried, eingerüstet. Er wurde – wie die meisten Teile des Gemäuers – grundlegend saniert.

Rat will 12,5 Meter hohen Aufzug an der Burg

Saarburg : Rat will 12,5 Meter hohen Aufzug an der Burg

Doch Saarburgs Wahrzeichen soll nicht nur saniert werden. Gäste sollen auch mehr von einem Besuch auf dem Burgberg haben und zumindest Teile barrierefrei erreichen können. So ist ein 12,5 Meter hoher Aufzug geplant. Zudem wird an einem touristischen Konzept gearbeitet. Laut Sandra Gehlen sollen Informationsschilder und ein Tastmodell für Blinde aufgestellt werden. Auch Marketingprodukte seien in Planung. Bereits bestehende Angebote wie eine Audiotour oder die Augmented-Reality-App Argo, die es ermöglicht Denkmäler per Smartphone oder Tablet virtuell in einem anderen Jahrhundert wieder auferstehen zu lassen, sollen dabei miteinbezogen werden.