Wechsel in Saarburg Aus Autohaus Werner wird Autohaus Walther – Wer sind die neuen Chefs?

Ende der Woche geht die Ära Werner/Behr im Saarburger Autohaus Werner zu Ende. Nach vier Generationen übergibt die Familie das Unternehmen an eine andere Familie, die in Merzig bereits ein Autohaus betreibt. Aus Werner wird Walther. Und das ändert sich: Wagen der Marke Ford werden nicht mehr verkauft – für diese läuft nur der Service weiter. Volkswagen werden künftig am Rande der Stadt zum Kauf angeboten. Bislang war Autohaus Werner nur Service-Betrieb für diese Wagen.