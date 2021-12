Bis zu 80 Teilnehmer : Demonstration gegen Corona-Regeln in Saarburg – Bürgermeister: Mehr als 1000 Menschen in letzten zehn Tagen geimpft

In Saarburg wurde am Donnerstag gegen die Corona-Regeln demonstriert. Zum Zeitpunkt der Aufnahme waren die meisten Demonstranten jedoch bereits wieder abgezogen. Foto: TV/Wilfried Hoffmann

Saarburg Am Saarburger Fruchtmarkt wurde am Donnerstag gegen die Corona-Regeln und eine mögliche Impflicht demonstriert. Der Bürgermeister verweist allerdings auf die Anzahl der Teilnehmer im Verhältnis zur Anzahl der verabreichten Impfungen in den vergangenen zehn Tagen.

Aufregung am Donnerstagabend in Saarburg. Kurz nach 18 Uhr versammelten sich mehrere selbst genannte „Spaziergänger“ rund um den Kreisel zwischen dem ehemaligen Saarburger Rathaus und dem Fruchtmarkt. Als die Polizei darauf aufmerksam wurde, sicherte diese mit mehreren Streifenwagen den Kreisel ab, um zu verhindern, dass Personen gefährdet werden.

Saarburg: Demonstration gegen Coronaregeln und mögliche Impfpflicht

Rund um den Kreisel hatten sich laut einem Polizeisprecher in Trier etwa 70 bis 80 Personen in gruppenverteilt aufgestellt, sie demonstrierten gegen die geltenden Coronaregeln und eine mögliche Impfpflicht. Unter den versammelten Personen waren Menschen jeder Altersklasse, auch Familien mit ihren Kindern

Eine Demonstrantin erzählte uns auf die Frage, warum Sie heute hier ist, dass sie Ihren Job verloren habe, weil Sie sich nicht impfen lasse.

Die Versammlung war spontan und nicht angemeldet, löste sich aber auch wieder recht zügig auf. Neben der Absicherung wiesen die Einsatzkräfte der Polizei die Demonstranten auch auf die geltenden Regelungen hin. Ein weiteres Eingreifen war nicht notwendig.

Bürgermeister Dixius: Mehr als 1000 Menschen in letzten zehn Tagen geimpft

Auf Anfrage teilte der Bürgermeister der Stadt Saarburg und der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, Jürgen Dixius, am Donnerstagabend mit: „Ich bin froh, dass sich die Menschen in unserer Region so zahlreich impfen lassen und die Impfangebote aller Institutionen so gut angenommen werden.“