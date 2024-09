Saarweinfest Sonne, Wein und viele fröhliche Menschen an der Saar (Fotos)

Eine geradezu unwirkliche Ruhe herrscht am frühen Sonntagmorgen in Saarburgs Innenstadt. Die Ruhe vor und nach dem Sturm. Gefühlt die ganze Stadt hat mit Tausenden Besuchern am Samstagabend den Start des seit 60 Jahren in Saarburg zelebrierten Saarweinfestes gefeiert, die ganze Sommernacht lang. Am Saarufer zwischen Glockengießerei und bis hinauf unter die Altstadtbrücke haben die Winzer der Region ihre Weinstände geöffnet, dazu Essensstände und Live-Musik an gleich drei Stationen.