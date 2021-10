Reisen : Saarburg: Die Touristen sind wieder zurück

Ein Hotelschiff liegt am Saarburger Anleger. Es kommen derzeit wohl wieder so viele dieser Schiffe in die STadt wie vor der Pandemie. Foto: Stadt Saarburg/Costin Dobai

Saarburg Die Hotelschiffe laufen Saarburg wieder an wie vor der Pandemie. Die Gäste, die sie an Bord haben, sind ein Grund dafür, dass in Saarburg wieder richtig viel los ist. Ist auch ein Trend zu mehr Inlandsurlaub bemerkbar?

Wie in der gesamten Tourismusbranche ging es auch beim Hotelschiffsverkehr in den Hochzeiten der Corona-Beschränkungen drunter und drüber. Sandra Gehlen, Pressesprecherin der Stadt Saarburg, sagt: „Es wurde sehr viel hin- und hergebucht, geblockt, gecancelt, erneut gebucht.“

Doch die Zahlen haben sich wieder stabilisiert, nachdem die Saison spät gestartet ist. Sie geht normalerweise von März bis Oktober, Hauptsaison ist von Juni bis August. Gehlen: „Seit 18. Juni sind Schiffs- und Busreisen wieder erlaubt. Bei uns hat das erste Schiff am 25. Juni angelegt.“ Es fehle also die Vorsaison und ein Teil der Hauptsaison.

Info Anlegestelle in Konz: So weit sind die Pläne Große Schiffe können bei Konz derzeit lediglich provisorisch einen kleineren Anleger unterhalb des Möbel-Martin-Parkplatzes nutzen. Eine neue Anlegestelle für Flusskreuzfahrtschiffe am Konzer Hafen könnte aber entstehen. 2019 hatte sich ein Schweizer Unternehmen an die Stadt Konz gewandt, weil es einen privat betriebenen Anleger in der Nähe des Hafens errichten möchte. Der städtische Bauausschuss hat dem Antrag noch nicht zugestimmt, weil die Kommunalpolitiker zu viele offene Fragen sahen. Weiterist das Porjekt aber offensichtlich noch nicht gediehen. Michael Naunheim, Pressesprecher der Verbandsgemeinde Konz, teilt auf TV-Anfrage mit: „Bedingt durch die Corona-Pandemie sowie den gerade erst beendeten Baumaßnahmen am Kreisel der B51 (Möbel Martin) kam es bisher zu keinem weiteren Kontakt in dieser Angelegenheit.“

Zudem haben laut Gehlen die Auslastungs- und Einreisebeschränkungen zu Problemen geführt, da Kreuzfahrtschiffe zumeist mit internationalen Gästen (Niederlande, Großbritannien, USA und weiteren) belegt seien. Die Pressesprecherin rechnet damit, dass in dieser spät gestarteten Saison bis Ende Oktober rund 80 Schiffe in der Saarstadt angelegt haben werden. In einer normalen Saison kommen 130 bis 140 Schiffe.

Probleme mit lauten Generatoren an der Anlegestelle wie in Bernkastel-Kues gibt es in Saarburg nicht. Gehlen: „Dieselgeneratoren sind bei uns per Satzung nicht erlaubt. Ein Landstrom-Energieterminal versorgt die Schiffe mit Strom und ein weiteres mit Wasser.“ Da es billiger und bequemer sei, die Generatoren laufen zu lassen, müsse ab und an mal eine „Erinnerung“ ausgesprochen werden. Doch die Kapitäne reagierten zumeist verständnisvoll und handelten unmittelbar. „Hier unterstützen uns die Anwohner gut und informieren uns, wenn es Probleme gibt. In diesem Jahr war das aber noch nicht der Fall“, sagt Gehlen. Da die großen Schiffe viel Energie benötigen, möchte die Stadt laut Gehlen das Terminal um einen weiteren Powerlockanschluss erweitern. Ein Förderantrag dazu sei gestellt.

Zur Frage, ob die Schiffstouristen dazu beitragen, dass in der Saarburger Innenstadt wieder recht viel los ist, sagt die Sprecherin: „Die Schiffe sind sicher mit ein Grund dafür. Die 110-Meter langen Kreuzfahrtschiffe legen in einer normalen Saison mit 160 bis 180 Menschen an. Viele Stadtführungen werden im vorab gebucht.“ Doch gebe es auch viele Bustouristen aus dem In- und Ausland und viele Tagesausflügler.

Stefanie Koch, Geschäftsführerin der Saar-Obermosletouristik, stellt für die ganze Region fest, dass sich der Tourismus wieder „richtig schön eingespielt“ hat. Insgesamt sei das Jahr schwierig gewesen an Saar und Obermosel. Neben Corona sei auch die Flutkatastrophe ein Problem gewesen. Das Wasser hatte in der Region zwar keinen Schaden angerichtet, doch gab es laut Koch dennoch viele Stornierungen. August und September seien dann wieder gut gelaufen.

Koch führt den zeitweise hohen Betrieb in Saarburg auf mehrere Faktoren zurück. Zum einen erweckten die Gruppen, die zum Tagesausflug nach Saarburg kämen, und die Schiffsreisenden den Eindruck, dass viele Menschen unterwegs seien. Zudem habe das schöne Wetter die Leute nach draußen gelockt, und viele hätten ihre zweite Corona-Impfung.