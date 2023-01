Geschichte : Ein Überlebender berichtet in Saarburg vom Holocaust

Saarburg Gerd Klestadt, Überlebender des Holocaust, kommt zu einem Zeitzeugengespräch in die Kulturgießerei in Saarburg.

Vor 78 Jahren wurde der Zweite Weltkrieg und damit auch die NS-Diktatur in Deutschland beendet. Auf Überlebende des Holcaust, dem nationalsozialistischen Völkermord an den europäischen Juden, zu treffen, wird nach all diesen Jahren immer schwieriger. Am Freitag, 27. Januar, kommt einer von ihnen nach Saarburg in die Kulturgießerei: Gerd Klestadt.