Städtepartnerschaft : Saarburg feiert deutsch-französische Jubiläen

Dr. Karl-August Reckmann

Der 86-jährige, pensionierte, ehemalige Hausarzt in Konz ist einer der letzten Zeitzeugen aus den Gründungszeiten der deutsch-französischen Freundschaft. Mit seinen Saarburger St. Georgs-Pfadfindern unternahm er 1952 eine Reise in Richtung Vierwaldstättersee mit Station in Sarrebourg nahe der Saarquelle im französischen Lothringen. Auf klapprigen Fahrrädern und mit geflickten Fahrrädern machten sie sich auf den Weg, Lagerfeuerromantik, versalzene Erbsensuppe und Schokoladenverpflegung inclusive.

Dabei übergab er selbst dem Bürgermeister den Brief seines Saarburger Amtskollegen und legte so den Grundstein für die offizielle Partnerschaft, die im Jahr 1964 offiziell besiegelt wurde. „Das war sieben Jahre nach dem Krieg noch sehr ungewöhnlich, nachdem Frankreich immer als Erbfeind bezeichnet wurde“, sagt er. Und: „Aber wir waren ja jung und unbefleckt von traumatischen Kriegserfahrungen oder ähnlichem. Uns war auch nicht bewusst, welchen Stein wir da im positiven Sinne ins Rollen gebracht haben.“

Seither sind er und seine frankophile Frau aktiv in der Arbeit der deutsch-französischen Gesellschaft in Trier und Saarburg. Im vergangenen Jahr waren sogar sie Teil der deutschen Delegation, die zu den Feierlichkeiten nach Sarrebourg gereist sind. Sie loben ausdrücklich die Kooperationsbereitschaft und das Engagement auf französischer Seite. Allerdings habe der Elysée-Vertrag nicht verhindern können, dass sich Deutschland eng an die USA gebunden habe.