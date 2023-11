Mit aufgedrucktem Bild der Burg Comeback der Saarburger Tuut: Stadt feiert am Sonntag mit offenen Läden und besonderer Papiertüte

Saarburg · Zum Nussknackersonntag wartet der Saarburger Gewerbeverband mit einem neuen Angebot auf, das es in ähnlicher Form schon einmal gegeben hat. Warum es dabei nicht nur um eine Tragehilfe geht und was sonst am verkaufsoffenen Sonntag los ist.

08.11.2023 , 06:52 Uhr

Der Saarburger Gewerbeverband lädt zum Nussknackersonntag am kommenden Wochenende ein. Die Tuut wurde rechtzeitig zu diesem Datum fertig. Im Bild von links: Josef Reinert, Christof Kramp, Silke Reinert, Jessica Koch und Thomas Annen. Foto: TV/Marion Maier

Welcher gefährliche Zwischenfall ereignete sich im Jahr 1900 in Saarburg und sollte nicht der einzige dieser Art bleiben? Diese Frage kann beantworten, wer eine „Saarburger Tuut“ hat.