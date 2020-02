Karneval : Saarburg feiert Weiberfastnacht im Boemundhof

Saarburg Am Weiberdonnerstag steigt im Boemundhof in Saarburg eine Fastnachtsparty. Der 20. Februar steht ganz unter dem Motto „Eröffnung des Straßenkarnevals in Saarburg“.



Die Erstürmung des Rathauses mit Schlüsselübergabe ist um 12.11 Uhr, musikalisch erstmalig unterstützt von DJ Jonez.