Zeichen der Völkerverständigung : Wie aus Weltkriegsmunition eine Friedensglocke gegossen wird (Fotos)

Saarburg Aus 1200 Grad heißer Bronze und Zinn wurde am Freitagnachmittag vor großem Publikum in der alten Saarburger Glockengießerei die dritte von drei Friedensglocken gegossen.

In der ehemaligen Glockengießerei Mabilon am Saarburger Staden, die jetzt als Kulturzentrum und Museum dient, sind noch alle Gerätschaften zum Guss vorhanden. Und so kommen die Fachleute aus drei Generationen der Glockengießerfamilie Schmitt aus Brockscheid in der Eifel am Freitagnachmittag zum Einsatz. Die beiden Glocken für die Gemeinden Mamer in Luxemburg und Verdun in Frankreich waren in jüngster Zeit schon fertiggestellt worden. Nun ist die Saarburger Glocke an der Reihe und viele Honoratioren und Bürger haben sich eingefunden, um den spektakulären Guss zu bestaunen. Das Metall wird auf 1200 Grad Celsius erhitzt und dann per Hand kunstvoll in die Form gegossen.