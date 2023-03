Umwelt Gefahr durch Felsrutsch am Kreisel erkannt und gebannt

Es ist einer der beliebtesten Spazierwege für Einheimische und Touristen in Saarburg: Der Fußweg oberhalb des Kreisels an der Burg im sogenannten Fliederberg. Zurzeit ist der Weg allerdings gesperrt, im Zuge von Felssicherungsarbeiten hatten die Experten des Bauamtes der Stadt festgestellt, dass die angrenzende Trockenmauer aus Natursteinen wegen eines angrenzenden Hohlraumes nicht mehr sicher steht. Deshalb arbeitet nun die Spezialfirma Felssicherung Schmitt aus Mandelbachtal an der Sicherung des Bereichs. Konkret geht es um einen Hohlraum unterhalb des Fußweges. Um diesen zu sichern werden an der Böschungskante drei bis vier Meter lange Spezialnägel durch den Hohlraum bis ins Felsgestein getrieben.