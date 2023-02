Kommunalpolitik : Saarburg hat einen neuen Beigeordneten

Saarburg Der Stadtrat hat am Donnerstagabend Holger Härtel in dieses Amt gewählt. Das Gremium hat zudem die Aufgabengebiete der Beigeordneten verändert.

(mai) Es war eine klare Sache. Mit deutlicher Mehrheit hat der Saarburger Stadtrat Holger Härtel (CDU) am Donnerstagabend zum Beigeordneten gewählt. Die Fraktionsvorsitzende Gabi Thebach hatte den Berufsschullehrer, der Mitglied der CDU-Fraktion war, kurz vor der Wahl vorgeschlagen. In geheimer Abstimmung wurde er gewählt. 12 Stadtratsmitglieder stimmten für ihn, sieben gegen ihn. Es dürfte kein Zufall sein, dass die Zahl der Gegenstimmen mit der Zahl der SPD-Mitglieder übereinstimmt.

Noch vor der Wahl hatte der Stadtrat die Aufgabengebiete für die Beigeordneten geändert. In der Hauptsatzung war festgelegt worden, dass zwei der drei Beigeordneten Geschäftsbereiche zugeordnet werden. Zuletzt hatten Reiter und Kölling feste Aufgabengebiete. Dixius plädierte dafür, den Satz mit der Zuordnung der Geschäftsbereiche aus der Satzung zu streichen. Er argumentierte damit, dass die Wahl nur für 15 Monate gelte, dann stehe eine neue an. In dieser Zeit stünden viele Bauprojekte an und verlangten einen hohen zeitlichen Aufwand. Als Beispiele nannte er den Glasfaserausbau, den Umbau des Bahnhofsumfelds und Bauaktivitäten in den Kitas.