Wochenlange Arbeit Die Saarburger Hubertuskapelle ist frisch renoviert – Konzerte haben dabei geholfen

Der Abend dämmert bereits und es regnet heftig, als die Vorstandmitglieder des Saarburger Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) an der Hubertuskapelle eintreffen. Fünf Wochen Arbeit in sechs Gewerken stecken in dem Kleinod am Schnittpunkt von Hubertus- und Graf-Siegfried-Straße, das erstmals 1627 als Feldkapelle erwähnt und nach seiner Zerstörung 1912 von der Saarburger Kaufmannschaft neu errichtet wurde.