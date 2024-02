Einstimmiger Ratsbeschluss Ein neuer Radweg und Neuerungen in Schulen – Wo Saarburg-Kell investiert

Radfahren liegt im Trend. 80 Prozent der Deutschen nutzen laut Bundesverkehrsministerium das Fahrrad, 55 Prozent halten es für ein unverzichtbares Verkehrsmittel. In Saarburg-Kell können Radlerinnen und Radler sich auf einen neuen Radweg freuen, und zwar in einer Gegend, in der es außer dem Saar-Radweg nicht viele Radrouten gibt.